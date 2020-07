De Benedetti: “Sono favorevole a un governo del Pd con Berlusconi. Tutto tranne Conte e Salvini” (Di martedì 14 luglio 2020) De Benedetti su Berlusconi: “favorevole a un governo con il Pd” “Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra”. Non ha dubbi l’ingegner Carlo De Benedetti, già proprietario di la Repubblica ceduta ai figli, che l’hanno rivenduta a Elkann, e della Cir, e ora editore di Domani, che in un colloquio con Il Foglio dice però anche che questa intesa al vertice va accompagnata “anche dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico”. E su Berlusconi in un nuovo governo la pensa come Romano Prodi. Il punto è che se Tutto va bene “è in arrivo nel nostro paese una ... Leggi su tpi

