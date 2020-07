Da domani si potrà tornare a imbarcare il bagaglio a mano in aereo (Di martedì 14 luglio 2020) Come spesso capita dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, Il Corriere della Sera anticipa tutti fornendo le prime indicazioni che saranno rese ufficiali nella giornata di oggi con la pubblicazione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il famoso dpcm) che darà nuove indicazioni su vari aspetti della quotidianità. Tra i temi che saranno affrontanti nel testo, pronto per essere licenziato con validità a partire dalla mezzanotte di mercoledì 15 luglio, c’è anche un cambiamento per quel che riguarda le regole di viaggio: i bagagli a mano torneranno a essere imbarcati e non più destinati alle stive degli aerei. LEGGI ANCHE > Paragone ricorda a Di Maio: «Hai chiesto ai Benetton di salvare Alitalia» VIDEO Dallo scorso 26 giugno, le regole sui bagagli a ... Leggi su giornalettismo

