Covid, Mattarella premia il comandante napoletano: “Non sono l’anti-Schettino” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Il comandante Gennaro Arma, originario di Meta di Sorrento, era stato l’ultimo a scendere dalla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata per due settimane in quarantena con oltre 3700 passeggeri al largo della baia di Yokohama a causa dell’emergenza coronavirus. Oggi ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana che gli è stata consegnata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Mi sento una persona normale che ha fatto il proprio dovere in una situazione difficile, come tanti altri. E’ stata una sorpresa questa onorificenza ed e’ un onore, il presidente Mattarella mi ha fatto in complimenti per la gestione dell’emergenza. Abbiamo fatto anche parallelismi su quanto successo ... Leggi su anteprima24

