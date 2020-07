Come velocizzare il notebook cambiando il disco fisso (Di martedì 14 luglio 2020) Se abbiamo un portatile di qualche anno fa troveremo sicuramente un disco meccanico che, dopo un po' di tempo, diventerà il "collo di bottiglia" per le performance del notebook, anche nel caso in cui avessimo un processore veloce o un buon quantitativo di memoria RAM. Per questo motivo consigliamo a tutti gli utenti possessori di portatili con disco meccanico di procedere subito alla sua sostituzione e puntare ad occhi chiusi su un SSD, così da aumentare la velocità del computer con una modifica semplice e alla portata di tutti.Vediamo insieme in questa guida Come velocizzare il notebook cambiando il disco fisso e sostituendolo con un SSD, spostando anche il sistema operativo e i programmi già presenti ... Leggi su navigaweb

