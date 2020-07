Chi era Grant Imahara, presentatore di Mythbusters, stroncato da un aneurisma a 49 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Ecco chi era Grant Imahar, il presentatore di Mythbusters è morto oggi a causa di aneurisma cerebrale, aveva 49 anni Grant Imahara è morto oggi 14 luglio 2020 all’età di 49 anni a causa di un aneurisma cerebrale. Era un presentatore televisivo statunitense, divenuto famoso soprattutto per aver lavorato al programma Channel Mythbusters di Discovery. Imahara era nato nel 1970 a Los Angeles da una famiglia di origine giapponese. Oltre ad essere un presentatore televisivo era anche specializzato in ingegneria, elettronica potenziata e robotica, sui robot in America era ritenuto uno dei massimi esperti. Dopo la laurea in ingegneria si ... Leggi su nonsolo.tv

M5S_Europa : #Autostrade: il #M5S era stato chiaro fin da subito, la revoca è inevitabile e necessaria. Ringraziamo… - Capezzone : Su @atlanticomag dibattito sull’evocazione di Berlinguer (2): @DanieleMeloni80 spiega il senso delle parole di Salv… - FMCastaldo : A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e… - CristianCar79 : RT @VIOLA_MARTELLA: “ Non sei mica fascista? - Mi disse - Era seria e rideva. Le presi la mano e sbuffai. “ Lo siamo tutti, cara Cate, diss… - Gianfi15 : @GuidoCrosetto C'è chi lo dice da un bel po' e #Quota100 ha aiutato nella botta finale. La leader del suo partito c… -