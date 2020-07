Cellino sull’aggressione: “Sono tornato a casa sporco di sangue in faccia” (Di martedì 14 luglio 2020) “Ero in auto e ho visto davanti a me uno sulla moto, con il casco sul serbatoio e la mascherina in faccia, facendo scattare l’apertura dell’auto si sono aperti anche gli specchietti e ho visto un’altra persona arrivare alle mie spalle, col casco in mano. Ho appena avuto il tempo per reagire, girarmi e afferrare il casco per evitare che me lo desse in testa“. Massimo Cellino, presidente del Brescia, racconta così al Corriere della Sera il tentativo di rapina subito nella giornata di ieri. “Non mi ero neppure accorto di essermi fatto male ho capito quando sono rientrato a casa, dalla faccia di mia moglie quando mi ha visto, che c’era qualcosa che non andava – ha aggiunto l’ex numero uno del Cagliari -. Ero tutto sporco di sangue in faccia con alcune ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Cellino sull’aggressione