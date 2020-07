Cantieri autostrade, sul nodo di Genova traffico paralizzato: code fino a 13 chilometri (Di martedì 14 luglio 2020) Il nodo autostradale di Genova è paralizzato. Il traffico è congestionato in A7 e in A10 dove si registrano rispettivamente 13 e 9 chilometri di coda. In A7, in direzione Milano, il traffico è ... Leggi su leggo

GiovanniToti : I cantieri sulle #autostrade liguri dovevano finire il 10 luglio, oggi è il 12 e la nostra regione è ancora paraliz… - matteosalvinimi : ?? Sbloccare i cantieri sulle autostrade e bloccare gli 8 milioni di cartelle di Equitalia in partenza. Queste le… - PaoloVersa : RT @MediasetTgcom24: Cantieri autostrade, liguria in tilt: nodo di Genova è paralizzato #genova - MediasetTgcom24 : Cantieri autostrade, liguria in tilt: nodo di Genova è paralizzato #genova - PoliticaNewsNow : Liguria, cantieri autostrade: nodo di Genova è paralizzato -