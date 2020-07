Brescia, Gastaldello: «Giochiamo contro la squadra che sta meglio in A» (Di martedì 14 luglio 2020) Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato prima della partita contro l’Atalanta Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Atalanta. ATALANTA – «Dobbiamo metterci al pari dell’Atalanta in quanto a intensità e voglia. Sappiamo di giocare contro la squadra che sta meglio fisicamente di tutta la Serie A. Vogliamo giocarci le nostre carte. Non si va da nessuna se partiamo già sconfitti». CORONAVIRUS – «Brescia e Bergamo sono accumunate dalle tragedia che ci sono state. Vogliamo cercare di fare un grande risultato per la nostra gente. Dobbiamo dimostrarlo con l’impegno, ... Leggi su calcionews24

1x2calcio : CONVOCATI BRESCIA x #AtalantaBrescia Andrenacci (UNICO P!) Chancellor, Mateju, Gastaldello, Sabelli, Mangraviti, S… - godeangogogogo : Brescia squad to face Roma - Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torre… -

