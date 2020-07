Bologna-Napoli, arbitra Piccinini. Al VAR ci sarà Calvarese (Di martedì 14 luglio 2020) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 33^ giornata. La sfida tra Bologna e Napoli sarà diretta dall’arbitro Piccinini di Forlì, mentre al VAR ci sarà Calvarese di Teramo con Manganelli. Gli assistenti saranno Tegoni e Vivenzi, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. L'articolo Bologna-Napoli, arbitra Piccinini. Al VAR ci sarà Calvarese ilNapolista. Leggi su ilnapolista

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - napolista : Bologna-Napoli, arbitra Piccinini. Al VAR ci sarà Calvarese Designata la squadra degli ufficiali di gara per la sfi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Napoli, i 60 precedenti -