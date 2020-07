Belen Rodriguez con Gianmaria Antinolfi, Dayane Mello: "Lui mi ha riempito di bugie, stai attenta!" (Di martedì 14 luglio 2020) Facciamo un passo indietro, 7 giorni fa il settimanale Chi ha immortalato Belèn Rodriguez mentre bacia colui che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, il manager della moda Gianmaria Antinolfi. Passata una settimana si iniziano a scoprire gli altarini, o almeno questo traspare dalle parole della modella Dayane Mello che Antinolfi lo ha conosciuto eccome avendoci avuto un flirt come da lei specificato.Dayane dunque è venuta a sapere dell'incontro e quindi del bacio appassionato fra Belèn ed il 35enne non senza una certa delusione. Dalle pagine dello stesso giornale diretto da Alfonso Signorini l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ed ex concorrente di Pechino Express parla e rivela un retroscena sulla quale Belèn certamente ... Leggi su blogo

