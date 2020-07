Basta file al supermercato: col carrello intelligente non si passa dalla cassa (Di martedì 14 luglio 2020) Basta file per fare la spesa al supermercato. Amazon ha una nuova soluzione per le lunghe code dovute alle misure anti-coronavirus: un carrello della spesa intelligente. Lo strumento, svelato dall'azienda martedì, utilizza sensori, telecamere e una bilancia per rilevare automaticamente i prodotti che gli acquirenti inseriscono al suo interno. A fine acquisti, il carrello carica direttamente il conto sul proprio account Amazon. Il tutto senza la necessità di alcun cassiere. Si tratta dell'ultimo tentativo di Amazon di dare una scossa al settore dei supermercati. Il colosso dello shopping online ha infatti già aperto uno store senza cassieri a Seattle che utilizza telecamere e sensori applicati al soffitto. Il gruppo Amazon ha in tutto 25 negozi senza con ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Basta file Giuseppe Conte presenta il Dl Semplificazioni: "Appalti veloci, banda larga e basta file agli sportelli" Liberoquotidiano.it Voglia di hamburger? Da McDonald's la fila è virtuale con Ufirst

Si estende il servizio Ufirst, che tramite l'app disponibile per Android e iOS consente di facilitare l'accesso a negozi, ristoranti e uffici senza fare la fila per entrare. Utile, sì, specie in quest ...

Anna dei record, chi è la teen rapper che ha messo in fila le popstar

Anna dei record. “Bando, sopra il booster, Anna fattura e no, non parlo di buste”. Basta fare un giro sul web per ascoltare il suo tormentone rap. “Bando” ha un flow incisivo quasi nonsense che, però, ...

