Assicurazione contro la pioggia per le vacanze: la novità arriva dal Veneto (Di martedì 14 luglio 2020) Assicurazione contro la pioggia per le vacanze: la novità arriva dal Veneto La materia dei contratti di Assicurazione non di rado presenta novità di rilievo, di cui abbiamo parlato già in diverse occasioni. Qui vogliamo porre attenzione su una recente notizia che, probabilmente, farà felici coloro che hanno intenzione, nelle prossime settimane, di fare le vacanze al mare in Veneto. Infatti, i titolari di alcuni stabilimenti balneari situati nella regione bagnata dal mare Adriatico, hanno ideato – a favore dei turisti – una specifica Assicurazione contro la pioggia: vediamo più nel dettaglio in cosa consiste questa interessante ... Leggi su termometropolitico

webergobet : RT @MarinaCarobbio: “Non si può infatti sacrificare sull’altare di giochetti politici una misura che permetterà alle persone di sessant'ann… - LuganoPs : RT @MarinaCarobbio: “Non si può infatti sacrificare sull’altare di giochetti politici una misura che permetterà alle persone di sessant'ann… - MarinaCarobbio : “Non si può infatti sacrificare sull’altare di giochetti politici una misura che permetterà alle persone di sessant… - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Il premier britannico #BorisJohnson ha raccomandato ai suoi connazionali di indossare la mascherina all'interno degli sp… - maybel65 : RT @ultimenotizie: Il premier britannico #BorisJohnson ha raccomandato ai suoi connazionali di indossare la mascherina all'interno degli sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazione contro Turismo Campania, arriva l'assicurazione contro il Covid: "Siamo il faro dell'Italia" Vesuvio Live Bollette luce: qual è il prezzo dell’energia sul mercato libero?

Nei primi tre mesi del 2020, invece, la situazione era al contrario. Contro le variazioni di prezzo, il Mercato Libero può risultare un potenziale strumento di assicurazione in quanto si potrà ...

Schianto sugli slittini a Cortina: il giudice assolve un’altra volta

La Procura aveva impugnato la prima sentenza su Soravia e i due Pompanin. Per il giudice nessuno aveva dato l’autorizzazione a scendere lungo la pista CORTINA Schianto sugli slittini: assolti due volt ...

Nei primi tre mesi del 2020, invece, la situazione era al contrario. Contro le variazioni di prezzo, il Mercato Libero può risultare un potenziale strumento di assicurazione in quanto si potrà ...La Procura aveva impugnato la prima sentenza su Soravia e i due Pompanin. Per il giudice nessuno aveva dato l’autorizzazione a scendere lungo la pista CORTINA Schianto sugli slittini: assolti due volt ...