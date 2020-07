Anticipazioni Beautiful 20 – 24 luglio: Forrester sconvolta per la scomparsa di Emma. I primi sospetti si concentrano su Thomas (Di martedì 14 luglio 2020) Anticipazioni Beautiful 20 – 24 luglio: che novità ci saranno? Alla Forrester saranno tutti sconvolti per la morte di Emma in un incidente stradale, del quale si cercherà di ricostruire la dinamica e fin da subito si sospetterà di Thomas. Anticipazioni Beautiful 20 – 24 luglio: è Thomas l’assassino? Intanto la Forrester commemora Emma Flo, Xander e Zoe sospettano che il responsabile di ciò che è accaduto sia Forrester jr per via di Beth/Phoebe: lo diranno? D’altra parte si è visto il ragazzo guardare sul fondo del burrone, per verificare che Emma sia morta ... Leggi su pianetadonne.blog

