Adriana Volpe non ne può più di Magalli e parla di ossessione (Foto) (Di martedì 14 luglio 2020) Nella querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli siamo alla parola “ossessione”, l’ha utilizzata la conduttrice ormai davvero stanca degli attacchi del suo ex collega (Foto). In realtà Magalli questa volta non aveva aggiunto altro, anzi aveva chiesto di mettere fine a tutto, evidentemente consapevole del meccanismo innescato e magari dell’errore commesso. Adrian Volpe invece non ha nessuna intenzione di mettere tutto a tacere, l’ha fatto per troppo tempo, così commenta, e adesso a domanda ogni volta risponde. A chiederle qualcosa in più è la rivista Tv Sorrisi e Canzoni e la bellissima ex gieffina vip non si è fatta pregare per commentare il pessimo rapporto con ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - zazoomblog : “E’ tutta una finzione”: Adriana Volpe umiliata in pubblico la replica dell’ex gieffina è da manuale [VIDEO] -… - Notiziedi_it : Adriana Volpe parla degli ascolti di Ogni Mattina e replica a Giancarlo Magalli -