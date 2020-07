Adriana Volpe in crisi, flop di ascolti per Ogni Mattina (Di martedì 14 luglio 2020) È un’estate di sfide e di tensioni, quella di Adriana Volpe. Da due settimane l’ex gieffina è al timone di Ogni Mattina, nuovo contenitore mattutino di Tv8 che da palinsesto promette “un’atmosfera familiare e accogliente, per raccontare storie ordinarie e straordinarie”. Peccato che in questi giorni il programma abbia fatto parlare di sé per i motivi poco virtuosi: il battibecco tra Volpe e Giancarlo Magalli (tra le insinuazioni nemmeno troppo velate di lui e la risposta piccata di lei) e gli sconfortanti dati sullo share. Ogni Mattina: ascolti a picco Adriana Volpe e Alessio Viola non riescono a convincere il pubblico italiano a cambiare canale e sintonizzarsi su ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - iamblueyes_ : RT @zapper_it: Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli - La lotta continua - zazoomblog : Adriana Volpe attaccata sui social mette al suo posto con durezza chi la critica “fattene una ragione… - #Adriana… -