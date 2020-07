Venezia, il ds Lupo: «Pescara? Si meritano di andare ai playoff» (Di lunedì 13 luglio 2020) Intervistato da Rete8, il direttore sportivo Fabio Lupo ha parlato del match di questa sera contro il Pescara Il direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo, ha così parlato prima del match di stasera contro il Pescara: «A priori non firmerei per il pari. Sarà determinante la condizione fisica. Sono sorpreso dalla classifica dei biancazzurri, che ritenevo in grado di centrare i playoff. Sottil? E’ bravo perché utilizza l’organico in funzione delle caratteristiche dei giocatori. Da pescarese non avrei mai voluto che a 5 giornate dal termine ci fosse un incontro di questo genere con in palio dei punti importanti… Questo calcio senza pubblico non mi entusiasma affatto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

