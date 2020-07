Usa, partecipa al Covid party e muore: “Credevo il virus fosse una truffa” | VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) “Penso di aver fatto un errore. Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma no”, sono le ultime parole che un 30enne del Texas ha confessato a un’infermiera al suo capezzale prima di morire. Il ragazzo è morto per Coronavirus dopo essere stato contagiato a un “Covid party”. “L’idea della festa, ha spiegato la Cnn, è quella di invitare persone che hanno preso il virus e la prima persona che, dopo la festa, viene contagiata riceve un premio in denaro. “Nessuno di noi è invincibile”, ha avvertito la dott.ssa Jane Appleby, responsabile medico presso l’ospedale metodista di San Antonio. Diversi pazienti tra i 20 e i 30 anni erano attualmente ricoverati nella sua struttura per complicazioni legate al ... Leggi su tpi

Corriere : Un trentenne è morto in Texas, negli Usa, dopo aver partecipato a un 'Covid party'. «Pensavo che questo virus fosse… - raphaelangellll : Covid-party in Usa, partecipante trentenne muore in Texas - - ValeRossignoli : RT @Corriere: Un trentenne è morto in Texas, negli Usa, dopo aver partecipato a un 'Covid party'. «Pensavo che questo virus fosse una truff… - eurokleis : RT @ITAstartup_: ? Save the Date: Martedì 14 luglio alle h 16:30 ?? Partecipa al #webinar di @ITANewYork ?? ? Scopri la nuova #guida di @I… - clamattu : RT @Corriere: Un trentenne è morto in Texas, negli Usa, dopo aver partecipato a un 'Covid party'. «Pensavo che questo virus fosse una truff… -