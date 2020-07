Tesla non produrrà la versione più economica di Model Y (Di lunedì 13 luglio 2020) Tesla ha deciso di annullare la versione più economica di Model Y poiché Elon Musk afferma che il prezzo sarebbe stato troppo basso, ma la casa automobilistica sta ancora pianificando una versione a prezzo più basso “tra qualche mese”. Nel corso degli anni, Tesla ha spesso cambiato idea sulla sua gamma dei suoi veicoli. Quando Tesla ha lanciato il Model Y nel marzo del 2019, la società ha elencato 4 diverse versioni del SUV elettrico: “Standard Range”, “Long Range”, “Dual Motor AWD” (con una batteria Long Range) e “Performance” (anche con una batteria a lungo raggio). Quelle configurazioni erano basate sulle configurazioni di Model 3 di quel ... Leggi su notizieora

