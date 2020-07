Terremoto in Friuli: scossa di magnitudo 3.7 a Forni di Sotto (Di lunedì 13 luglio 2020) Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv con epicentro a Forni di Sotto, nelle Dolomiti Friulane. La località si trova a 42 km da Pordenone e 55 km da Udine. Leggi su tg24.sky

