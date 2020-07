Tassisti in Campania, l’annuncio di De Luca: Sbloccata la cassa integrazione (Di lunedì 13 luglio 2020) “Siamo riusciti proprio in queste ore, in collaborazione con l’Inps, a ottenere lo sblocco delle autorizzazioni per la cassa integrazione in deroga per circa 400 lavoratori delle cooperative dei Tassisti napoletani. ?E’ un altro importante risultato, insieme alle misure realizzate con il Piano Socio economico della Regione Campania, per contribuire a sostenere le categorie che in questi mesi hanno maggiormente sofferto gli effetti della crisi”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo Tassisti in Campania, l’annuncio di De Luca: Sbloccata la cassa integrazione proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

