Sta per arrivare LEGO Nintendo NES, la console che puoi costruire coi mattoncini per giocare a Super Mario (Di lunedì 13 luglio 2020) L'apoteosi per i nostalgici degli Anni '80. Potrebbe costare più di 200 euro Se LEGO Super Mario porterà il prossimo primo agosto l’ex-idraulico di Nintendo nel mondo dei giocattoli, LEGO Nintendo NES potrebbe fare esattamente il contrario, cioè portare le costruzioni di origine danese nel mondo dei videogiochi. Il sito cinese VJ Gamer ha pubblicato infatti una Leggi su it.mashable

pisto_gol : Ibrahimovic ha 38 anni e non può pensare di essere leader comportandosi in questo modo. La differenza tra un Campio… - IlContiAndrea : Notizia per addetti ai “livori”. #Ultimo avrebbe lasciato Honiro e il suo manager storico Jacopo per affidarsi a Ma… - ilfoglio_it : Sottosegretario ombra (nel senso che sta nell'ombra), ha fatto dell'invisibilità il suo segreto per sopravvivere al… - saintone79 : RT @simovit007: @marioadinolfi E ti lamenti per ‘sta cazzata? PROPRIO TU?! - Massimo37114477 : RT @susy43279731: Era capibile fin da l'inizio che prendono i denari dalle grandi aziende. Pensate che facciano qualcosa per il popolo? SBA… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Sta per arrivare un nuovo Dpcm Il Post Borgolavezzaro, trova banconote smarrite per strada e le consegna al Comune

Una rilevante somma di denaro è stata trovata per strada a Borgolavezzaro da una mamma che camminava con il figlioletto nel passeggino e si è recata in Comune dove ha segnalato il ritrovamento. «La do ...

Polonia, Duda vince le elezioni presidenziali

Andrzej Duda, 48 anni, si riconferma presidente della Polonia. Dopo un avvio testa a testa, ieri sera, il duello con Rafal Trzaskowski, stessa età, sindaco di Varsavia, si è risolto all’alba quando la ...

Una rilevante somma di denaro è stata trovata per strada a Borgolavezzaro da una mamma che camminava con il figlioletto nel passeggino e si è recata in Comune dove ha segnalato il ritrovamento. «La do ...Andrzej Duda, 48 anni, si riconferma presidente della Polonia. Dopo un avvio testa a testa, ieri sera, il duello con Rafal Trzaskowski, stessa età, sindaco di Varsavia, si è risolto all’alba quando la ...