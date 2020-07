Serie A, Casarin: “Regole ridicole sui rigori, non tutti i falli di mano sono uguali” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ex arbitro Paolo Casarin ha fatto il punto della situazione legata alle polemiche sulla concessione di calci di rigore borderline per i falli di mano in area a Radio Punto Nuovo, mostrandosi in forte disaccordo con le nuove regole che però sembrano destinate presto a sparire: “I rigori sono aumentati negli ultimi tempi, c’è bisogno che ognuno faccia la sua parte. È un grande problema sul quale ho grande fiducia nell’IFAB che possa correggere ed alleggerire le colpe di un difensore che casualmente, involontariamente prende un pallone sulle braccia. Se sul bordo dell’area c’è un colpo chiaro tra pallone e braccio di un difensore che fa di tutto per togliersi di mezzo, paragonare quest’intervento ad uno fatto a 5 metri dalla porta, non ... Leggi su sportface

sportface2016 : L'ex arbitro Paolo #Casarin dice la sua sui tanti rigori per fallo di mano assegnati in questa stagione - sportli26181512 : Casarin: “Nicchi al quarto mandato? Mi sembra assurdo': L'ex arbitro: 'Tutte le aziende, imprese, associazioni, squ… -