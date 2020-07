Sabato di eccessi, l'alcol scorre a fiumi: ubriachi stesi in strada e portati all'ospedale (Di lunedì 13 luglio 2020) Notte di eccessi, quella di Sabato. Tre stranieri sono finiti all'ospedale per aver alzato troppo il gomito: erano stesi in strada, così ubriachi da non riuscire a tornare a casa. A soccorrerli ci ha ... Leggi su anconatoday

magibilo : RT @domenicosaretto: @CarmenBeltrami @MeloniLorenzo Movidas ed eccessi vari li lasciamo ad altri. Il sabato sera festeggiamo la ritrovata… - Annuccell : RT @domenicosaretto: @CarmenBeltrami @MeloniLorenzo Movidas ed eccessi vari li lasciamo ad altri. Il sabato sera festeggiamo la ritrovata… - agasso_domenico : RT @nicola_pinna: Il mio sabato con Salvini al Papeete di Milano Marittima. Senza cubiste, senza selfie e senza folla. Un tuffo, un giro in… - AlessandroA81 : RT @domenicosaretto: @CarmenBeltrami @MeloniLorenzo Movidas ed eccessi vari li lasciamo ad altri. Il sabato sera festeggiamo la ritrovata… - AldinaConsolini : RT @domenicosaretto: @CarmenBeltrami @MeloniLorenzo Movidas ed eccessi vari li lasciamo ad altri. Il sabato sera festeggiamo la ritrovata… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato eccessi Sabato di eccessi, l'alcol scorre a fiumi: ubriachi stesi in strada e portati all'ospedale AnconaToday METEO – Ancora una GOCCIA FREDDA in rotta, ecco le conseguenze in ITALIA

La giornata di Sabato vedrebbe il maltempo spostarsi progressivamente ... sul Mediterraneo portando condizioni meteo stabili e clima caldo ma senza particolari eccessi. L’alta pressione potrebbe ...

METEO PROSSIMA SETTIMANA. Si inizia con l'ANTICICLONE DELLE AZZORRE, poi rischio nuovi TEMPORALI

LUNEDÌ TORNA L'ALTA PRESSIONE DELLE AZZORRE. Dopo il peggioramento che tra sabato e domenica avrà coinvolto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, la nuova settimana si aprirà all'inseg ...

La giornata di Sabato vedrebbe il maltempo spostarsi progressivamente ... sul Mediterraneo portando condizioni meteo stabili e clima caldo ma senza particolari eccessi. L’alta pressione potrebbe ...LUNEDÌ TORNA L'ALTA PRESSIONE DELLE AZZORRE. Dopo il peggioramento che tra sabato e domenica avrà coinvolto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, la nuova settimana si aprirà all'inseg ...