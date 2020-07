PS5: su Amazon Australia pubblicate le pagine dei preorder (Di lunedì 13 luglio 2020) Dato che Sony non ha ancora annunciato la data di uscita ed il prezzo della sua console next-gen, PlayStation 5, non abbiamo visto molte pagine di preorder sulla console, o sui suoi accessori e giochi. Con la console che uscirà entro la fine dell'anno, così come una serie di accessori e giochi, ha senso che le pagine di preorder inizieranno ad apparire, il che è esattamente quello che è successo con Amazon Australia.Come notato su Reddit, le pagine riguardanti PS5, i suoi accessori e diversi giochi conosciuti sono stati pubblicati su Amazon Australia. Ci sono pagine per la stessa PS5 - sia la versione normale che quella digitale - così come il controller DualSense, e gli accessori come ... Leggi su eurogamer

