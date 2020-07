Patrick Zaky dovrà rimanere in carcere per altri 45 giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) Nessuna libertà per Patrick Zaky. Il tribunale egiziano, questa mattina, ha deciso di prolungare l’arresto in carcere per il giovane studente dell’Università di Bologna per altri 45 giorni. Il giovane è accusato dal governo di al-Sisi di propaganda sovversiva. Il ragazzo è in prigione, dove ha parlato anche di violenze subite nel corso degli interrogatori, dal mese di febbraio e ieri è sono stati ascoltati i suoi legali (non lui, per via delle disposizioni anti-Covid) che ne chiedevano la liberazione. Ma i magistrati hanno detto no. LEGGI ANCHE > Indovinate di che partito sono i consiglieri che non hanno votato per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky? Decidono di non decidere, dunque. Il 27enne è ... Leggi su giornalettismo

