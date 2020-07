Palinsesti Rete 4, autunno 2020: talk e attualità, tutto confermato (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicola Porro, Quarta Repubblica Per la stagione 2020/2021, Rete 4 conferma la propria formazione d’attacco. Anche in autunno, il canale diretto da Sebastiano Lombardi proporrà un prime time all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con quattro serate settimanali in diretta, occupate da titoli ormai riconosciuti dal pubblico. La programmazione – fatta, come vederemo, conferme – partirà dal prossimo 7 settembre. Il prime time del lunedì sarà appannaggio di Nicola Porro e del suo talk show Quarta Repubblica. «Toc toc!». La trasmissione, soprattutto nei mesi caldi dell’emergenza sanitaria, aveva ottenuto interessanti conferme negli ascolti, tanto che il conduttore ha prolungato la propria presenza in video ... Leggi su davidemaggio

Ecco tutte le anticipazioni dell’autunno Rai 2020. Nell’attesa della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti, prevista per giovedì 16 luglio, molte notizie sono già note. Lorella Cuccari ...

Tra Soliti Ignoti e soliti noti, filtrano le prime indiscrezioni sui palinsesti Rai, approvati nei giorni scorsi e presentati ufficialmente il 16 luglio. Alla rete ammiraglia, Rail, tocca il ruolo ...

