"Non è l'ultimo governo di legislatura". Minzolini, fonti riservate: dalle sacre stanze, tutta la verità su Mario Draghi (Di lunedì 13 luglio 2020) “Non è l'ultimo governo di legislatura”. Questa consapevolezza si fa sempre più strada tra le file del Movimento 5 Stelle, a partire proprio da Luigi Di Maio, che due settimane fa ha avuto un incontro con Mario Draghi. E di certo non può essere stato un caso, dato che l'ipotesi di un esecutivo guidato dall'ex numero uno della Bce è in piedi da tempo. “Scrivo da mesi di questo suo coinvolgimento”, ha dichiarato Augusto Minzolini a l'Aria che tira su La7. “Eravamo nei guai già prima dell'epidemia - ha aggiunto - la nostra situazione economica era quella che era e questo governo dava già l'idea di non essere all'altezza. Poi siamo andati avanti e ... Leggi su liberoquotidiano

EnricoLetta : Davvero?? Oggi record di migranti illegali in ????? Ma quindi #Brexit non è la bacchetta magica? È forse anche questo… - robersperanza : 220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo c… - CottarelliCPI : Atterro a Malpensa alle 14:30. Ci vuole 1 ora per recuperare il trolley, che non si può più portare a bordo perchè… - patty75443750 : @Loreta20668379 @mony0770 3 anni Loreta abbiamo aspettato qsta foto ??c'è una giustizia che non so chi la stabilisce… - savannah_nike : RT @holy__motors: Su Twitter ognuno può essere chi vuole, ma se reciti continuamente una parte non sarà perché la tua parte vera fa cagare? -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Smart working, il lavoratore (anche turnista) non ha diritto al buono pasto Il Sole 24 ORE Frascati, M5S: "Viale Vittorio Veneto: sabato sera di rifiuti, assembramenti e follia"

"Premettiamo, lo svago è un diritto di ogni ragazzo, non è nostro desiderio precludere la possibilità di incontrarsi tra adolescenti e passare una serata in compagnia. A tutto però c’è un limite: va ...

Scossa di terremoto in Friuli. Ultima ora

Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa In Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata registrata a 7 km a sud-ovest di Forni di Sotto (UD) alle 14.06 (ora italiana). Il terremoto ha avut ...

"Premettiamo, lo svago è un diritto di ogni ragazzo, non è nostro desiderio precludere la possibilità di incontrarsi tra adolescenti e passare una serata in compagnia. A tutto però c’è un limite: va ...Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa In Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata registrata a 7 km a sud-ovest di Forni di Sotto (UD) alle 14.06 (ora italiana). Il terremoto ha avut ...