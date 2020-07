Non buttate i peduncoli di ciliegia: sono drenanti e diuretici! (Di lunedì 13 luglio 2020) La ciliegia è un frutto buono e goloso, ma le sue virtù non finiscono qui: non buttate i peduncoli, i loro gambi… perché hanno proprietà diuretiche e drenanti davvero efficaci. Ottimi da utilizzare per ottenere un salutare infuso, da sorseggiare prima di andar a dormire, sia caldo sia freddo! Vi basterà riempire un pentolino d’acqua, con la quantità di una tazza, e portare ad ebollizione. Arrivata a bollore, aggiungete 1 cucchiaio di gambi di ciliege e cuocete per 5 minuti. Al termine, spegnete il fuoco e lasciate in infusione per un quarto d’ora. A questo punto, non vi resterà che filtrare il vostro infuso e gustarlo! Acquistate ciliege bio, non trattate con prodotti chimici e tossici, come i pesticidi, per la salute e ricordate di consultare il medico ... Leggi su pianetadonne.blog

Succede tutto al giro 1, curva 3, del GP Stiria. Troppa voglia di rimontare per Charles Leclerc, troppa foga di recuperare in fretta dopo essere partito dalla 14esima posizione in griglia. Il monegasc ...

Choc alla Darsena nella nottata di domenica 12 luglio. Un venditore ambulante di rose è stato spinto nello specchio d'acqua da due giovani. E' successo alle due e dieci di notte, sul lato di viale D' ...

