'Ndrangheta, consigliere comunale arrestato nel Varesotto (Di lunedì 13 luglio 2020) Un consigliere comunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato arrestato per 'ndrangheta. Paolo Efrem è stato arrestato dal Gico del Nucelo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano insieme ad altre quattro persone. Continuano le operazioni anti mafia in tutta Italia, e a quanto pare le infiltrazioni mafiose all'interno …

