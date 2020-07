Milan, Donnarumma dimentica Napoli: «Concentrato sul Parma» (Di lunedì 13 luglio 2020) Gianluigi Donnarumma ha parlato dopo l’errore commesso durante la sfida contro il Napoli: le dichiarazioni del difensore del Milan Il pareggio rimediato al San Paolo contro il Napoli non ha sicuramente visto Gianluigi Donnarumma in una delle sue migliori versioni. Il portiere del Milan è apparso incerto su entrambi i gol subiti e su diverse uscite. Una prestazione non al livello del talento che rappresenta. Per dimenticarsi del brutto scivolone, Donnarumma pensa già alla prossima gara: «Concentrato sulla prossima gara tra Milan e Parma», questo il messaggio pubblicato su Instagram da parte di Donnarumma. View this post on ... Leggi su calcionews24

