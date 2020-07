L’hostess contro Fabio Fazio: “Mai visto nulla del genere” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…”. Così ha scritto Fabio Fazio in un post pubblicato sui social, raccontando la sua prima esperienza a bordo di un aereo dopo l’emergenza coronavirus. Neanche a dirlo, le sue parole hanno scatenato un dibattito, con molti che, come il conduttore di Che Tempo Che Fa, si sono scandalizzati per la cosa e altri invece che gli facevano notare come la cosa non fosse certo una novità. Ma a chiudere la questione è stato l’intervento di una hostess che, dopo aver letto il post di Fazio, ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano

