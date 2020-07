Iva Zanicchi sconvolta, l’acquazzone le devasta la casa: il video (Di lunedì 13 luglio 2020) Contro le intemperie ci si trova spesso impreparati e in preda all’affanno: così è stato anche per Iva Zanicchi. La scoppiettante cantante ha infatti dovuto fronteggiare i disastri di un violento acquazzone che si è abbattuto nei pressi della sua casa, una villa immersa nel verde della Brianza. Iva Zanicchi sconvolta dall’allagamento post temporale Il brutto temporale è avvenuto sabato 11 luglio. Iva Zanicchi ha poi scontato sulla sua pelle la catastrofe accaduta nel giardino, completamente allagato. Con le gambe immerse nell’acqua ha testimoniato il disastro di fronte al compagno Fausto Pinna, che per l’occasione si è trasformato in un videomaker. Il breve clip è stato postato sul profilo Instagram della ... Leggi su thesocialpost

_fiorucci : RT @charliecarla: Teletrasporto musicale serale ?? Tra le sigle che ho scritto c'è anche quella del varietà di Rai1 'Totanbot', cantata da I… - infoitcultura : Iva Zanicchi in mezzo al cortile allagato: «Un disastro, è la fine del mondo» - CuocoFiorellino : RT @BriatOro: @tutto_oki @tatonissimo @CuocoFiorellino Se fossi una donna il cuoco non lo scoperei manco con la figa di Iva Zanicchi - Amaaaaanu : RT @BriatOro: @tutto_oki @tatonissimo @CuocoFiorellino Se fossi una donna il cuoco non lo scoperei manco con la figa di Iva Zanicchi - BriatOro : @tutto_oki @tatonissimo @CuocoFiorellino Se fossi una donna il cuoco non lo scoperei manco con la figa di Iva Zanicchi -