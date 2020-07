Inter Torino 3-1: cronaca e tabellino (Di lunedì 13 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Dopo i brividi vissuti nel primo tempo, l’Inter riesce a ribaltare il match grazie ad una grande seconda frazione: Ashley Young, Godin e Lautaro Martinez cancellano la papera iniziale di Handanovic Sintesi Inter Torino 3-1 MOVIOLA 86′ Chance per Gagliardini – Cross velenoso di Eriksen, che genera un flipper nel quale Gagliardini cerca la deviazione vincente per ben due volte, trovando sempre l’opposizione di Sirigu 75′ Clamoroso errore di Sirigu – Nel tentativo di rinviare la palla il portiere granata centra Lautaro Martinez che per pochissimo non segna la doppietta personale con un ... Leggi su calcionews24

