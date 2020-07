Grillo omaggia Raggi e insulta i romani (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Sul blog di Beppe Grillo un componimento composto da Franco Ferrari in stile romanesco che raccoglie parecchie critiche, spingendo la stessa sindaca a smarcarsi da alcune espressioni contenute. “Franco, grazie di cuore. Amo Roma con tutta me stessa: questo mi fa andare avanti insieme all’affetto di tutti voi. Gli ostacoli, i boicottaggi, gli incendi, i sabotaggi in questi anni non sono mancati. – e c’è ancora chi rema contro il cambiamento – ma noi romani siamo più forti. Ps: Quel ‘gente de fogna’ non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo. Di una cosa sono fiera, nel mio ruolo sono il sindaco di tutti i romani, soprattutto di chi mi critica“, il commento della sindaca. MELONI: “DA Grillo ... Leggi su romadailynews

