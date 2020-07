Grande Fratello Vip 5: nel cast forse ci sarà anche un prete (Di lunedì 13 luglio 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 va avanti senza sosta, fervono i preparativi e arrivano le prime anticipazioni. La notizia di oggi 13 Luglio 2020 è a tratti impensabile e inverosimile, ma vi assicuriamo che non è uno scherzo. Dalle anticipazioni che ci sono arrivate nel cast ci potrebbe essere anche un prete di 26 anni e che ha un canale Youtube seguito da tanti ragazzi e non solo. Proprio a causa di questa decisione sono arrivate le prime accese polemiche e dibattiti, tra chi pensa che la partecipazione di un prete sia fuori luogo e chi non ci vede nulla di sbagliato. A settembre/ottobre 2020 tornerà in onda l’attesa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ritroveremo al timone ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

