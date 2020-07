Giappone, ancora in frenata il settore terziario a maggio (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Frena ancora il settore servizi Giapponese nel mese di maggio, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto al mese precedente. L’indice sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione negativa del 2,1% su base mensile dopo il -7,7% di aprile (rivisto da -6%). Il dato registra su base annua un decremento del 15,9%. Leggi su quifinanza

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita di 105 F-35 al Giappone, mentre il Congresso Usa spinge Il Pentagono a escludere la Turchia dalla supply chain del caccia Lockheed Martin. Ec ...

(Teleborsa) - Frena ancora il settore servizi giapponese nel mese di maggio, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto al mese precedente. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal ...

