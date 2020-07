Gianluca Vacchi, svelato (in modo spettacolare) il sesso del bebè che aspetta dalla sua Sharon Fonseca! (Video) (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono trascorsi all’incirca due mesi dall’annuncio di Gianluca Vacchi riguardo la gravidanza della sua compagna Sharon Fonseca: i due avevano utilizzato il seguitissimo profilo Instagram dell’imprenditore per comunicare ai fan la lieta notizia. E poco fa sempre il social di Vacchi è stato il canale attraverso cui i due hanno svelato il sesso del loro bebè in arrivo: Nel Video pubblicato sul profilo dell’influencer Gianluca e Sharon si tengono per mano insieme al loro cane, in attesa di un elicottero che sorvola la grande distesa verde rilasciando un fumogeno rosa, ad indicare che a suggellare l’amore della coppia arriverà una femmina. A seguire un tenero abbraccio tra i due ... Leggi su isaechia

Sono giorni carichi di felicità e di entusiasmo per Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, visto che i due aspettano un figlio dopo due anni d’amore vissuti intensamente. La notizia è giunta inaspettata a ...

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca avranno una femmina: “Ti aspettiamo principessa”

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno scoperto il sesso del bebè che aspettano. Ovviamente il momento è stato condiviso sui social, collezionando una pioggia di like e commenti di auguri alla ...

