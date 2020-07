Del Genio: "-15 punti per gli arbitri. Servono un 9 ed un esterno, il Napoli crea quanto l'Atalanta ma non segna!" (Di lunedì 13 luglio 2020) Con un post sui suoi canali social, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della gara col Milan ed annunciato la sua nuova trasmissione serale che partirà questa sera su Tele A: "Il Napoli ha vinto una Coppa Italia bella, pulita, senza ... Leggi su tuttonapoli

Esercito : Siamo pronti per il disinnesco della bomba da 500 libbre ANM-64 risalente al 2º Conflitto Mondiale. L’intervento sa… - GiuseppeConteIT : Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare,… - matteosalvinimi : Un commosso addio al Maestro Ennio #Morricone, genio italiano che con la sua arte ha fatto la storia della musica e… - sscalcionapoli1 : Del Genio: '-15 punti per gli arbitri. Servono un 9 ed un esterno, il Napoli crea quanto l'Atalanta ma non segna!' - taimitellervo : RT @PaolaCorb: Troppo sciocco è piangere sopra un amore perduto malvissuto e scostante, meglio l’acre vapore del vino indenne, meglio l’ubr… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio Del Genio: Gattuso ha un problema serio | Calcio | Calcio Sportevai.it Bernstein e Gershwin al Verdura: Wayne Marshall al piano dirige l'Orchestra del Teatro Massimo

18:26Bernstein e Gershwin al Verdura: Wayne Marshall al piano dirige l'Orchestra del Teatro Massimo 17:58Il Festino "sospeso": il film sulla Santuzza sul maxischermo di Sanlorenzo Mercato 16:10Il Fest ...

Da Piemonte onorificenza per meriti civili per medici cubani -4-

Roma, 13 lug. (askanews) - L'assessore alla Cooperazione internazionale, Maurizio Marrone, ha omaggiato la missione cubana di sigari "Garibaldi", eroe dei due mondi e protagonista del Risorgimento ita ...

18:26Bernstein e Gershwin al Verdura: Wayne Marshall al piano dirige l'Orchestra del Teatro Massimo 17:58Il Festino "sospeso": il film sulla Santuzza sul maxischermo di Sanlorenzo Mercato 16:10Il Fest ...Roma, 13 lug. (askanews) - L'assessore alla Cooperazione internazionale, Maurizio Marrone, ha omaggiato la missione cubana di sigari "Garibaldi", eroe dei due mondi e protagonista del Risorgimento ita ...