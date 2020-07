De Laurentiis: ” La Serie A dovrebbe ripartire a ottobre. La scelta della Lega è folle” (Di lunedì 13 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto in vista del ritiro del Napoli in Abruzzo, oltre alle dichiarazioni su Osimhen, ha parlato anche di Gattuso e dell’inizio della Serie A 2020/2021 dando poi una stoccata alla Lega di Serie A vista la data di ripartenza della prossima stagione. Queste le parole del patron azzurro: “L’impostazione un po’ folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c’è anche la pausa per le nazionali come ti alleni? Poi è vero che non tutti ad agosto hanno l’Europa, ma in Europa ci sono le squadre che fatturano anche per gli ... Leggi su alfredopedulla

