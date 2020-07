De Laurentiis: “Il Napoli è da Champions, peccato che c’è stato un ‘incidente ancelottiano'” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa per presentare del prossimo ritiro degli azzurri che si terrà a Castel di Sangro. Il presidente del Napoli ha trattato vari temi e tra questi anche il futuro di Rino Gattuso e il prossimo campionato di Serie A. “C’era un’indicazione folle della Lega di iniziare il 12 settembre – dichiara il patron della Filmauro –. Ma se uno deve far riposare i propri calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come fa? Per me si dovrebbe ripartire a fine settembre o, ancora meglio, il 4 ottobre. Inizio del ritiro? L’8 agosto è in programma la gara con il Barcellona, se dovessimo essere eliminati daremmo ai ragazzi 12 giorni di riposo per poi rivederci il 20. Nel caso in ... Leggi su anteprima24

