Covid-19, l’immunità non è (forse) per sempre. La scoperta fa paura (Di lunedì 13 luglio 2020) Secondo uno studio del King’s College di Londra, le persone guarite dal nuovo coronavirus potrebbero non essere protette a lungo dagli anticorpi sviluppati. Lo studio non è ancora stato valutato da una rivista specializzata ma gli autori lo hanno già pubblicato sull’archivio MedrXiv, come stanno facendo molti scienziati per diffondere rapidamente le scoperte potenzialmente utili nella lotta al Covid-19. I RICERCATORI, coordinati dall’immunologa inglese Katie Doores, hanno monitorato per tre mesi la quantità di anticorpi presenti nel sangue di 65 … Continua L'articolo Covid-19, l’immunità non è (forse) per sempre. La scoperta fa paura proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

