Cosenza-Perugia, i calabresi tornano a sperare (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella sfida tra Cosenza e Perugia a trionfare sono i calabresi. Vittoria fondamentale per il morale e per la classifica, ora i playout distano tre punti. Il Perugia non riesce ad uscire dal suo periodo no, la vittoria manca dal match contro l’Ascoli e i playout restano terribilmente vicini. Le formazioniOcchiuzzi cambia 5 elementi: Perina out per un problema fisico, dentro Saracco. Idda a sinistra, Capela torna al centro della difesa e Legittimo va a destra. Sugli esterni di centrocampo spazio a Corsi e Bittante. Mediana occupata da Bruccini e Sciaudone. Tridente composta da Asencio, Rivière e Baez. Solo due modifiche invece per Cosmi. In porta c’è Vicario, in difesa non c’è Falasco, gioca Gyombèr. A completare il reparto ci pensano Rosi e Rajkovic. Esterni di ... Leggi su sport.periodicodaily

