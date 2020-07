Coronavirus, 2 esperti Oms in quarantena per la missione in Cina: “Troppi paesi vanno verso la direzione sbagliata, non si tornerà presto alla normalità” (Di lunedì 13 luglio 2020) Due esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sono in quarantena in vista della missione in Cina per indagare sull’origine della pandemia e far piena luce sugli animali ‘ospiti’ del virus Sars-Cov-2. A dirlo è stato il capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Mike Ryan, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. Si tratta di una “procedura prevista” e “al momento i colleghi stanno lavorando per la preparazione della missione”, la cui durata non è ancora stata determinata, ha detto Ryan. Ryan ha spiegato che l’Oms non diffonderà i nomi degli esperti impegnati nella missione, ma che si tratta di specialisti che stabiliranno ... Leggi su meteoweb.eu

