Classifica Censis 2020/21, Unisa ottavo ateneo d’Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPubblicata la nuova Classifica Censis delle Università d’Italia 2020-2021 (XX edizione). La pubblicazione è ormai un appuntamento annuale a supporto dell’orientamento degli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria, configurandosi come un’articolata analisi del sistema italiano (degli atenei statali e non statali), basata sulla valutazione di 6 indicatori: strutture disponibili, servizi erogati, livello di internazionalizzazione, capacità di comunicazione 2.0 e grado di occupabilità dei laureati. Gli atenei statali, 58 in tutto, sono stati suddivisi in cinque gruppi sulla base del numero di iscritti desunto dall’elaborazione condotta dall’Ufficio di statistica del MUR su dati ANS. L’ateneo salernitano è ... Leggi su anteprima24

UniLUISS : Luiss si posiziona al primo posto nella classifica “Medi atenei non statali” realizzata da @FonteCensis. Un grande… - ottopagine : Università d'Italia, Unisa svetta nella classifica Censis #Fisciano - FonteCensis : RT @unipr: #unipr terza tra i grandi #atenei nella #classifica #censis delle #università italiane. Prima nelle #strutture. Vi aspettiamo a… - unipr : #unipr terza tra i grandi #atenei nella #classifica #censis delle #università italiane. Prima nelle #strutture. Vi… - pierluigiLance1 : RT @marcodimaio: Ancora una volta @UniboMagazine si conferma la migliore in Italia ponendosi al vertice della classifica #Censis. E ci piac… -