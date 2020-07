Bergonzi: “I rigori per la Juve erano netti, l’arbitraggio è stato ottimo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, è stato intervistato da TMW Radio per commentare i rigori assegnati alla Juventus nella partita con l’Atalanta dello scorso sabato. I falli sono netti, Giacomelli ha arbitrato in modo ottimo a mio avviso. Poi naturalmente gli arbitri devono dare il giusto valore al fallo di mano. Il braccio non deve essere largo e il giocatore deve fare attenzione proprio a questo. È sbagliato dire che questo non è calcio. Questa è sempre la situazione più difficile da sanzionare. Gli arbitri devono capire quando la situazione non è di calcio e capire così le intenzioni reali del giocatore, quindi se il tocco effettivamente sia volontario o meno. L'articolo Bergonzi: “I ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Bergonzi: 'I rigori per la #Juve erano netti, l'arbitraggio è stato ottimo' - TUTTOJUVE_COM : Bergonzi: 'Rigori per la Juve netti. Arbitraggio di Giacomelli perfetto' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bergonzi: 'Rigori? Manca concentrazione da parte degli arbitri' - TUTTOJUVE_COM : Bergonzi: 'Rigori? Manca concentrazione da parte degli arbitri' -

Ultime Notizie dalla rete : Bergonzi rigori Bergonzi: "Rigori per la Juve netti. Arbitraggio di Giacomelli perfetto" Tutto Juve Bergonzi: "Rigori per la Juve netti. Arbitraggio di Giacomelli perfetto"

Intervistato ai microfoni di TMW Radio dopo Napoli-Milan 2-2, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato anche dei rigori concessi alla Juventus contro l’Atalanta: “I due rigori per la Juve sono netti, ...

L'EX ARBITRO - Bergonzi: "Il rigore per il Milan è netto, La Penna ha arbitrato molto bene, da 7,5"

13.07 00:18 - SKY CLUB - Caressa e De Grandis: "Dubbi sul rigore concesso al Milan", Bergomi: "Napoli-Milan non mi ha emozionato", Di Canio e Marchegiani: "Bravi entrambi" ...

Intervistato ai microfoni di TMW Radio dopo Napoli-Milan 2-2, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato anche dei rigori concessi alla Juventus contro l’Atalanta: “I due rigori per la Juve sono netti, ...13.07 00:18 - SKY CLUB - Caressa e De Grandis: "Dubbi sul rigore concesso al Milan", Bergomi: "Napoli-Milan non mi ha emozionato", Di Canio e Marchegiani: "Bravi entrambi" ...