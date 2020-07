Barrow, l’agente: “Mi piacerebbe vederlo nel Napoli, contatti con Giuntoli lo scorso anno” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’agente di Barrow e l’ipotesi Napoli Nel corso della diretta del programma radiofonico Punto Nuovo... L'articolo Barrow, l’agente: “Mi piacerebbe vederlo nel Napoli, contatti con Giuntoli lo scorso anno” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : Barrow, l’agente: "L’anno scorso l’Atalanta lo offrì al… - napolista : L’agente di Barrow: “L’anno scorso ci fu un contatto col Napoli per uno scambio Barrow-Inglese” A Radio Punto Nuovo… - FinallySisa : RT @Spazio_Napoli: - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - L'agente di Barrow: 'L'anno scorso c'è stato un contatto dell'Atalanta con il Napoli per un'ipotesi scambio… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - L'agente di Barrow: 'L'anno scorso c'è stato un contatto dell'Atalanta con il Napoli per un'ipotesi scambio… -