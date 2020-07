Autostrade - Conte vuole la revoca della concessione (Di lunedì 13 luglio 2020) Domani potrebbe essere un giorno decisivo per le sorti di buona parte della rete autostradale italiana. Il governo dovrebbe, infatti, tenere una riunione per prendere una decisione definitiva sulla questione dei rapporti con Autostrade per l'Italia. Il condizionale è più che d'obbligo: già oggi è in programma un vertice dei ministri, ma l'ordine del giorno non prevede discussioni specifiche sulla questione, mentre per domani risulta solo una convocazione non ufficiale. Eppure, la vicenda è estremamente delicata perché riguarda anche, se non soprattutto, i rapporti interni alla maggioranza. Il rischio di una crisi di governo non è peregrino, ma arriverebbe in un momento decisamente poco propizio alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica in corso. La proposta. Da parte ... Leggi su quattroruote

