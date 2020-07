Atlantia: conclude con tonfo in Piazza Affari, -15% (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 13 LUG - Pessima giornata per Atlantia in Borsa a Milano dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l'Italia: il titolo, sotto la pioggia di ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Pessima giornata per Atlantia in Borsa a Milano dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l'Italia: il titolo, sotto la pioggia di ...

Altolà renziano ai grillini. Sul nodo Autostrade giallorossi in testacoda

È battaglia su Autostrade per l'Italia (Aspi) con le forze politiche divise tra chi chiede di procedere alla revoca della concessione e chi invita a vagliare proposte di pace. La decisione è attesa da ...

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Pessima giornata per Atlantia in Borsa a Milano dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l'Italia: il titolo, sotto la pioggia di ...

Altolà renziano ai grillini. Sul nodo Autostrade giallorossi in testacoda

È battaglia su Autostrade per l'Italia (Aspi) con le forze politiche divise tra chi chiede di procedere alla revoca della concessione e chi invita a vagliare proposte di pace. La decisione è attesa da ...