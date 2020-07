Anticipazioni Daydreamer dal 13 al 17 luglio: Can e Sanem si baciano (Di lunedì 13 luglio 2020) Cosa succederà nelle puntate della soap opera “Daydreamer-Le ali del sogno” nella settimana che va dal 13 al 17 luglio? Ecco, per voi, le Anticipazioni. Nella puntata di lunedì 13 luglio 2020, il signor Levent pianifica con Can la promozione dei suoi prodotti biologici. I due vengono aiutati da Sanem che ha avuto un’idea brillante per il nuovo spot che presto sarà girato dalla Fikri Harika. Per la realizzazione dello spot, Can, Sanem, Levent e Polen organizzano il sopralluogo nei nuovi capannoni comprati da Remide, ma la serata non va per il verso giusto. Sanem, infatti, infastidita dalla presenza di Polen, finge di essere interessata a Levent e Can, dal canto suo, è molto geloso della ragazza, ... Leggi su nonsolo.tv

