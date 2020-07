Andrea Damante mette la testa a posto | Una famiglia con Giulia De Lellis : “Mi ci vedo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno costruito un legame assolutamente unico dal momento in cui i due si sono incontrati nel programma di Uomini e Donne. Possibile che per i due sia giunto il momento di metter su famiglia? La coppia in questi giorni si trova a Forte Dei Marmi dove sta vivendo dei … L'articolo Andrea Damante mette la testa a posto Una famiglia con Giulia De Lellis : “Mi ci vedo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude - Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - AndreaNails2000 : RT @LaviniaVentanni: Gdl aveva ragione L'anno del mai esiste Ed è quello in cui supererò Andrea Damante zio che conquista il cuore di Mat… - ohfreshit : @damellis20202 No non mangio se no ingrasso.............. Ah no questo è quello che insegna il vostro amato andrea… - LaviniaVentanni : Gdl aveva ragione L'anno del mai esiste Ed è quello in cui supererò Andrea Damante zio che conquista il cuore di Mati .... #damellis -